Operação Finados: estradas federais do Rio registram 64 feridos e quatro mortos

ebc - Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Finados nas estradas de acesso ao Rio de Janeiro registrando, nos cinco dias do feriadão, um total de 62 acidentes que resultaram em 64 pessoas feridas e 4 mortes.

Dados preliminares indicam que, entre os dias 1º e 5 de novembro, foram fiscalizados um total de 6.294 veículos e emitidos 3.030 autos de infração, a maioria por falto do uso do cinto de segurança. Foram autuados ainda 402 condutores fazendo ultrapassagens proibidas, das quais 150, em faixas duplas contínuas.

No período, a Polícia Rodoviária Federal recolheu 49 Carteiras Nacionais de Habilitação e apreendeu um total de 93 veículos. Vinte e um motoristas foram autuados por conduzirem crianças sem a cadeirinha para menores.

Acidentes graves

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o primeiro dos acidentes envolvendo vítimas fatais ocorreu logo na madrugada do primeiro dia da operação, na quarta-feira (1º). Por volta das 00h40 um motociclista não identificado pela polícia caiu de sua moto, na altura do quilômetro 296 (km 296) da BR-101. O condutor chegou a ser levado com vida para o Hospital Desembargador Leal Júnior, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Nas primeiras horas da manhã da quinta-feira de finados (2) o motoristas de um veículo Ford Focus, com placa de Juiz de Fora (MG) perdeu a direção e colidiu com um “objeto fixo”. O acidente aconteceu no km 70, da BR-040, próximo ao município de Petrópolis. O acidente resultou em uma pessoa morta, uma ferida gravemente e duas tiveram ferimentos leves.

No dia seguinte, sexta-feira (3), por volta das 7h, uma colisão entre um Agile da GM e uma Van, com placas de Duque de Caxias e Magé, municípios do RJ colidirem frontalmente. No acidente, 12 pessoas saíram feridas levemente e uma em estado grave.

Os outros dois acidentes com vítimas fatais ocorreram no último sábado (4). Por volta das 20h um ciclista de 38 anos foi atropelado no km 264 da BR-101, altura de Rio Bonito e não resistiu vindo a falecer.

Um pouco mais tarde (por volta das 23h30, também na BR-101, na altura do km 119, em Campos dos Goytacazes, mais uma vítima fatal decorrente de queda de motociclista: o moto estava sem placa e uma mulher morreu em consequência do acidente.

Lei seca e ocorrências

Nos cinco dias de duração da Operação Finados a Polícia Rodoviária Federal realizou 1.529 testes para detectar motoristas que estivessem dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, que resultaram em 14 autuações por constatações e outras 23 por recusa de realização do teste no bafômetro, tendo efetuado uma prisão.

No período foram, ainda, recuperados 25 veículos roubados, mas registrado um número bem maior de prisões: 84 pessoas. A Operação Finados também apreendeu 41,5 quilos de maconha, 134 gramas de cocaína, 64 armas e 15 animais silvestres conduzidos irregularmente.