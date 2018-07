Operação em SP prende quadrilha de comércio online de carros roubados

A Operação Miragem prendeu ao menos seis pessoas envolvidas no comércio de carros roubados pela internet na manhã desta terça-feira, 17, na cidade de São Paulo. Ao todo, 60 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem 12 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão em locais das zonas norte, leste e oeste da capital paulista.

Segundo o Deic, a quadrilha era uma das mais atuantes em roubo, receptação, adulteração e venda de automóveis pela internet. Dentre os envolvidos havia desde pessoas responsáveis pelo roubo dos veículos até quem "alugava" contas bancárias para receber o depósito dos compradores. Das seis prisões, uma foi em flagrante, por falsificação de documentos.

A operação foi batizada de "Miragem" porque "quem compra acha que fez um bom negócio, mas era ilusão, uma miragem", explicou a polícia. A coordenação é do delegado Alexandre Dias, titular da 1ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos).

As investigações começaram no início de 2018. De acordo com informações divulgadas pelo Deic, a quadrilha costumava anunciar para venda de dois a três carros semanalmente, em média. Além disso, o grupo era dividido em quatro estruturas: roubo, documentação, entrega e lavagem de dinheiro.