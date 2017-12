Operação em Ribas do Rio Pardo confirma 15 pontos de furto de energia elétrica

- Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (1), a Energisa realizou mais uma Operação Antifurto de Energia. Desta vez em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 80 km de Campo Grande.

Foram vistoriados 15 pontos suspeitos, sendo constatados furto de energia em todos eles. Quatro pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestarem esclarecimentos e todos os outros foram autuados e terão de pagar pela energia consumida durante o período da fraude. Ao todo, 20 equipes da Energisa, 3 peritos e 1 delegado participaram da ação, totalizando 50 pessoas envolvidas.

As inspeções foram realizadas com base em informações do Centro de Inteligência de Combate a Perdas que monitora constantemente o comportamento de consumo dos clientes.

FURTO DE ENERGIA

A Energisa atua em todo o estado no combate a furtos de energia, uma obrigação regulatória determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 2017, foram realizadas pela Energisa, 16 operações de combate ao furto de energia em Mato Grosso do Sul. As ações acontecem em conjunto com a Polícia Civil e Militar.

Na área de concessão da Energisa MS, somente em 2016, foram realizadas 81 mil inspeções de combate a furtos de energia, que geraram 16 mil autuações. Cerca de 150 clientes são autuados diariamente pelo furto de energia. Conforme a complexidade do furto, os clientes podem ser regularizados, notificados ou indiciados.

O furto de energia, mais conhecido como “gato”, é crime e gera impacto nas tarifas de clientes regulares. A pena para quem comete a fraude varia de 2 a 8 anos e para quem é beneficiado pela fraude, de 1 a 4 anos. Além disso, as ligações clandestinas oferecem riscos à população, já que podem ocasionar acidentes com choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, além de sobrecarregar e comprometer a confiabilidade da rede de distribuição de energia.

Vale lembrar que para denunciar casos de furto de energia, o cliente pode entrar em contato pelo Canal de Atendimento - Call Center 24 horas: 0800 722 7272 ou pelo aplicativo Energisa ON.