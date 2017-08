Operação Dose Dupla detém 14 pessoas e apreende seis carros em Niterói

A Operação Dose Dupla, deflagrada na madrugada de hoje (16) em seis comunidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, prendeu 14 pessoas. Todas foram encaminhadas à Delegacia de Homicídios de Niterói e dois homens foram liberados. Um deles seria pai de um adolescente que resistiu à condução pelas forças de segurança.

A operação é a segunda ação do Plano Nacional de Segurança no estado contra o crime organizado. Participam 2,6 mil agentes das Forças Armadas e das polícias Militar e Civil, com o suporte de dois helicópteros, 33 blindados e 120 viaturas. Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva, dois de apreensão de adolescentes e 34 de busca e apreensão nas comunidades de Grota, Caramujo, Igrejinha, Preventório, Atalaia e Ititioca.

Até o momento, foram apreendidos também seis carros e duas motos, além de 15 placas de carros. Uma delas já foi identificada como pertencente a um Corolla roubado. Foi recuperada uma Pajero roubada.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que vai divulgar um balanço ainda hoje e deve convocar uma entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, no centro do Rio.

Veja Também

Comentários