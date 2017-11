Operação do Ministério da Defesa na fronteira combate tráfico e contrabando

peração do Ministério da Defesa na fronteira combate tráfico e contrabando - Divulgação

A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, por intermédio do Comando do 6º Distrito Naval, do Comando Militar do Oeste e da ALA 5, deflagraram, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2017, uma Operação Conjunta em apoio aos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF – Receita Federal, Polícias Federal e Militar), na região da faixa de fronteira do Estado do Mato Grosso do Sul, denominada Operação Ágata Pantanal II.

A Operação Ágata, articulada pelo Ministério da Defesa, em sua nova concepção, constitui em uma Operação Conjunta das Forças Armadas em apoio aos Órgãos Federais e Estaduais, que visa intensificar a presença do Estado nas regiões da faixa de fronteira, na repressão aos delitos transfronteiriços e aos crimes ambientais.

Para o desenvolvimento das ações planejadas, duas Forças Componentes foram constituídas, sendo elas: a Força Naval Componente (FNC), comandada pelo Comando da Flotilha de Mato Grosso e a Força Terrestre Componente (FTC), comandada pela 18° Brigada de Infantaria de Fronteira. Durante a Operação foram desenvolvidas atividades de patrulhamentos fluviais e terrestres, estabelecimento de postos de bloqueio e controle de estradas, de vias fluviais, revista de veículos e embarcações e intensificação da fiscalização de produtos controlados.

Como resultados da Operação Ágata Pantanal II destaca-se: a apreensão de 9300 litros de combustível, de 168 litros de bebidas, de 300 gramas de cocaína, de 3,8 Kg de maconha e descaminho de gêneros alimentícios e fogos de artifício.

Visando incrementar o apoio à população ribeirinha residente nas regiões da faixa de fronteira, o Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano” realizou ações cívico sociais, onde foram prestados atendimentos médicos e odontológicos, além da distribuição gratuita de medicamentos, kits odontológicos e de materiais apreendidos pela Receita Federal.