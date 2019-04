Operação Divisa realiza ações nas fronteiras do MS com quatro estados

ESPORTE Liverpool goleia, assume liderança provisória do Inglês e torce contra o City

ECONOMIA Ibovespa cai 0,33% mas termina semana com ganho de 1,75% com foco na reforma

INTERNACIONAL Promotoria do Peru aceita mudar detenção de ex-presidente para domiciliar

ESPORTE Presidente do Santos insiste na contratação de Ricardo Oliveira e mira Uribe

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados