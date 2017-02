Operação de segurança no carnaval no Ceará começa hoje

Cerca de 3 mil agentes de segurança participam da operação de carnaval no Ceará. O esquema especial começa hoje (24) às 18h e termina às 6h da Quarta-Feira de Cinzas (1º). Cerca de 2 mil policiais militares vão reforçar a segurança nos municípios do estado, além de 324 policiais civis e 615 agentes do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social, 60 cidades terão reforço no policiamento por serem locais de festas tradicionais no carnaval cearense. O efetivo extra partiu ontem (23) para os locais. Nas cidades litorâneas e onde há lagoas e açudes, o Corpo de Bombeiros vai auxiliar o trabalho de resgate e salvamento.

A infraestrutura da operação inclui quatro helicópteros – um deles para resgate médico – e duas plataformas de observação com câmeras. Em Fortaleza, o monitoramento será feito em tempo real por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Regional.

Nas rodovias estaduais, 750 agentes do Departamento de Trânsito (Detran) e da Polícia Rodoviária Estadual vão atuar com o auxílio de 206 viaturas. Os agentes terão 120 bafômetros e equipamentos de fiscalização eletrônica para coibir o excesso de velocidade. Nesta sexta-feira e no sábado (25), a fiscalização será reforçada nos pontos de saída de Fortaleza.

