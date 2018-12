Operação das forças de segurança deixa dois mortos no Rio

Duas pessoas morreram em confronto com forças de segurança durante operação iniciada (11) em comunidades da zona norte do Rio . A informação foi dada hoje, em nota, pelo Comando Militar do Leste (CML), unidade vinculada ao Exército.

Até o momento, 15 pessoas foram presas e um adolescente detido. Também foram apreendidos três fuzis e uma pistola. Os militares recuperaram 22 carros e seis motos roubadas.

De acordo com o CML, 5.500 revistas foram realizadas, quatro pontos de desmanche de carros roubados foram localizados e 32 barricadas foram removidas.

A operação, que envolve 4.700 militares das Forças Armadas, além de 180 policiais civis e militares, continua hoje em 13 comunidades de Bangu, Anchieta, Guadalupe, Colégio, Honório Gurgel, Vicente de Carvalho e Deodoro, no subúrbio da capital.