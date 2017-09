Operação das Forças Armadas no Rio vai receber R$ 47 milhões do governo federal

A operação das Forças Armadas no Rio de Janeiro vai receber R$ 47 milhões, destinados pelo governo federal por meio de medida provisória assinada em 4 de setembro por Rodrigo Maia, que então ocupava interinamente a presidência da República.

Segundo a MP 799/2017, a verba foi remanejada de outras atividades do Ministério da Defesa, como "participação brasileira em missões de paz", que perdeu R$ 27 milhões, e "aprestamento do Exército" (preparação), do qual foram retirados R$ 10 milhões.

De acordo com o Ministério da Defesa, o trâmite burocrático para encaminhar o dinheiro às Forças Armadas está sendo concluído.

A liberação do dinheiro ocorre em meio a uma polêmica entre o Ministério da Defesa e a Secretaria de Segurança do Rio. Ela envolve divergências sobre a Operação O Rio quer Segurança e Paz, de reforço federal ao combate ao crime no Rio de Janeiro. O Comando Militar do Leste chegou a informar que apenas esperava a liberação de verbas para retomar as ações, até agora com poucos resultados, o que tem gerado críticas.

