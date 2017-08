Operação da Polícia Civil investiga fraudes em concursos públicos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou no início desta manhã a Operação Panoptes, com o objetivo de apurar um esquema de fraude em concursos públicos. De acordo com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a operação foi iniciada há três meses, após a identificação dos primeiros indícios da prática criminosa.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que estão sendo feitas ações em várias cidades do DF para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil informou que ainda hoje (21) apresentará mais detalhes sobre a operação.

