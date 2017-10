Operação da PMA e 9o Batalhão resulta em 21 presos em R$ 630 mil por maus-tratos

Uma rinha de galos foi fechada pela Polícia Militar Ambiental e 9o Batalhão de Campo Grande no bairro jardim Veraneio, na Capital.

No local, 21 foram detidos, foram apreendidos 60 galos domésticos da espécie galo-índio e alguns veículos foram catalogados como suspeitos e, se os proprietários forem identificados como participantes da rinha, também serão responsabilizados.

O tenente coronel, responsável pela comunicação da PMA, Edmilson Queiroz informou que os 21 infratores, residentes em Campo Grande, foram conduzidos à delegacia pela Polícia Civil e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais.

Ainda foram apreendidas esporas artificiais, remédios, seringas, capas para transporte dos galos, duas arenas, várias esporas, biqueiras artificiais e 90 gaiolas, onde eram mantidos as aves. As gaiolas de madeira são apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada, o que, por si só, caracteriza maus-tratos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)