Operação da PM do Rio interdita estrada Grajaú-Jacarepaguá

Uma operação da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro no Complexo do Lins interditou a estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona norte à zona oeste, na manhã desta segunda-feira, 24. Equipes do Bope, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e de Choque (BPChq) atuam na comunidade. A via foi fechada nos dois sentidos por volta das 5h30, segundo o Centro de Operações Rio.

A PM informa que equipes do 6º Batalhão fecham a Avenida Menezes Cortes devido à ação. Como alternativa à estrada Grajaú-Jacarepaguá, o Centro de Operações indica a Linha Amarela ou o Alto da Boa Vista, ambas tinham tráfego normal por volta das 7h.

Ladeira dos Tabajaras

Policiais militares do Grupo Aeromóvel (GAM) sobrevoam a Ladeira dos Tabajaras na manhã desta segunda-feira em uma ação conjunta com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Tabajaras.

A operação ocorre um dia após troca de tiros entre policiais e criminosos no alto da Rua Sacopã, ao lado do Morro dos Cabritos, na Lagoa, bairro nobre da zona sul. A região dá acesso às comunidades dos Cabritos e Tabajaras, em Copacabana.