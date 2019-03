Operação da PF investiga lavagem de dinheiro do tráfico

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 26, a Operação Tio Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas. Policiais federais cumprem nove mandados - sete de busca e apreensão e dois de prisão preventiva - nos Estados do Rio de Janeiro e Paraná. A investigação dos federais apurou que a organização criminosa abriu diversas empresas do ramo alimentício no Rio de Janeiro, no Paraná e no Paraguai para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.