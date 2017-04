Operação da PF combate tráfico internacional de drogas no oeste do Paraná

A Polícia federal (PF) faz hoje (6) uma operação para combater o tráfico internacional de drogas no oeste do Paraná. Setenta policiais federais estão desde cedo cumprindo 30 mandados judiciais, sendo 13 de prisão preventiva em várias cidades paranaenses, entre elas Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena e Medianeira.

De acordo com a PF, o grupo criminoso, formado por cerca de 20 pessoas, está sendo investigado há um ano e meio. A quadrilha é responsável pela entrada de drogas no país, procedentes do Paraguai. A droga tinha como destino os estados do Rio Grande do Sul, de São Paulo e Minas Gerais.

Os policiais cumprem ainda três mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor e depois liberada, e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Foz do Iguaçu, que também determinou o sequestro de veículos, imóveis e ativos financeiros dos suspeitos.

