Operação da PF apreende armas e munições ilegais no Paraná

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, a Operação Araticum, nos municípios de Santo Antônio do Sudoeste e de Pranchita, no Paraná. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis suspeitos de serem utilizados para armazenar armas e munições ilegais.

Um homem de 34 anos foi preso e autuado em flagrante pela posse de cinco armas de fogo de cano longo, 57 munições de vários calibres, um silenciador, três lunetas, quatro rádios de comunicação e apetrechos para recarga de munição. As armas e os acessórios foram apreendidos.

A Araticum é uma ação conjunta da PF com a Força Nacional e o Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Santo Antônio do Sudoeste. O nome da operação faz referência a um tipo de árvore comum na região, que faz fronteira com a Argentina.