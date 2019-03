Operação da Guarda Civil Municipal faz 75 abordagens e efetua prisões durante carnaval

WhatsApp Image 2019-03-06 at 12.51.56

Com efetivo de pelo menos 70 guardas civis municipais, a Prefeitura de Campo Grande realizou durante as quatro noites que envolveram o feriado de carnaval, de 2 a 5 de março, operação nos locais onde aconteceram os desfiles de blocos e escolas de samba. Foram feitas 75 abordagens no total, sendo duas prisões em flagrante por embriaguez. O público estimado durante o período foi de 170 mil foliões.

Com o auxílio de viaturas e drones, os guardas municipais, em conjunto com agentes de segurança privada, percorreram os pontos de maior aglomeração na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa. Além das prisões por embriaguez, o efetivo realizou uma prisão por suspeita de tráfico de drogas, uma por dano ao patrimônio, uma por pichação e outras duas prisões por lesão corporal.

A operação Carnaval, que encerrou ontem à noite, envolveu 430 guardas civis municipais atuando no Operacional, Trânsito, Ambiental e Grupo de Intervenção. O efetivo contou com o auxílio de 36 viaturas e um ônibus do Plano Crack.

O secretário municipal Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja reforça que a intenção durante o período do Carnaval foi somar com as demais forças de segurança pública, a fim de garantir que as festividades nos locais públicos ocorressem de maneira tranquila para as famílias de Campo Grande. “Com o nosso efetivo nas ruas conseguimos inibir a criminalidade e reduzir crimes patrimoniais, inclusive atuando na resolução de pequenos conflitos como as brigas entre os foliões”.