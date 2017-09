Operação contra traficantes no Rio já fez 21 prisões e apreendeu 23 fuzis

Os registros de ocorrências da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro indicam que, desde sexta-feira passada (22), quando começaram as operações conjuntas das Forças Armadas e das polícias Civil e Militar, na Rocinha e em outras regiões em ações relacionadas à ocupação da comunidade da zona sul, foram apreendidos 23 fuzis, oito granadas, sete bombas de fabricação caseira, 2.556 munições, três pistolas e 101 carregadores de armas. Os registros apontaram ainda que, até agora, houve a prisão de 21 pessoas e três menores foram apreendidos. Além disso, três criminosos morreram em confronto com os policiais.

A 11ª Delegacia de Polícia Civil da Rocinha, que é responsável pelo inquérito policial das operações, identificou 59 participantes dos confrontos na comunidade, desde o domingo (17), dia em que houve tentativa de invasão do grupo de aliados do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, para a retomada do comando do tráfico no local, que tem à frente, no momento, o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, ex-segurança de Nem.

Ainda no inquérito policial, a 11ª DP obteve 54 mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, a operação integrada cumpriu sete mandados de prisão, inclusive contra lideranças que ordenaram a invasão à comunidade e o confronto.

Um dos traficantes presos foi Gabriel José Ferreira de Lima, conhecido como Corvo, de 29 anos. Ele foi detido na noite de segunda-feira (25), por fuzileiros navais e encaminhado à 11ª DP. Lá foi reconhecido por uma testemunha como integrante de uma das quadrilhas que atuam no tráfico de drogas da região. A secretaria informou que Corvo foi indiciado por formação de quadrilha, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, resistência qualificada e associação para o tráfico.

Outros presos pelos fuzileiros navais foram Antônio Alessandro Alves da Silva, de 30 anos, e Renan Soares de Souza Oliveira, de 27 anos, que tinham mandado de prisão em aberto. Os agentes da 11ª DP também cumpriram um mandado de busca e apreensão de um adolescente e um mandado de prisão contra Gabriel José Ferreira de Lima.

Como resultado da busca em comunidades para onde fugiram traficantes da Rocinha, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram em confronto, ontem (25), com um homem armado no Morro do Turano, na Tijuca, zona norte da cidade, que morreu no local. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma pistola, um artefato explosivo de fabricação caseira, munições e um rádio comunicador.

Conforme a secretaria, integrantes das Forças Armadas permanecem na operação fazendo cerco à Rocinha, “para a garantia da ordem e do direito de ir e vir dos moradores da comunidade e dos bairros no entorno”.

Veja Também

Comentários