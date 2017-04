Operação contra terror no Reino Unido tem 6 presos e 1 mulher ferida

Uma mulher ficou ferida e seis pessoas foram presas na noite de ontem (27) em uma operação antiterrorista em Londres e Kent, no sudeste da Inglaterra, de acordo com informações divulgadas hoje pela Polícia Metropolitana da capital britânica.

A operação não está relacionada com a prisão ontem de um homem nas imediações do Parlamento, no bairro de Westminster, suspeito de atividades terroristas. Ele foi encontrado com várias facas em sua mochila.

No tiroteio de ontem à noite, a mulher, de aproximadamente 20 anos, foi atingida por disparos realizados por agentes armados quando eles entraram em uma residência em Harlesden Road, no bairro de Willesden, em Londres, como parte de uma investigação sobre supostas atividades terroristas.

A mulher, cuja identidade e nacionalidade não foram divulgadas, foi levada para um hospital em estado grave, mas estável, de acordo com as forças de segurança.

"Devido a seu estado de saúde, a mulher não foi presa, mas permanece sob custódia policial no hospital", disse uma porta-voz da polícia.

Além dela, dois rapazes, 16 e 20 anos, e uma mulher de 20 foram presos em Willesden após o tiroteio, enquanto outra mulher, de 43, foi detida no condado de Kent.

Segundo as forças de segurança, um homem e uma mulher, ambos de 28 anos, depois foram presos também em Willesden.

A Scotland Yard disse que todos foram detidos por suspeita de preparação e instigação de atos terroristas.

Ao mesmo tempo, as forças de segurança procuraram por outras casas, segundo a polícia, que não deu mais detalhes.

Veja Também

Comentários