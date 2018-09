Operação contra roubo de cargas prende 20 pessoas no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fazem na manhã desta quarta-feira, 26, uma operação para cumprir 37 mandados de prisão preventiva contra uma quadrilha de traficantes especializada em roubo de cargas. Até as 9h, 20 pessoas já tinham sido presas.

De acordo com a denúncia, os criminosos praticam roubos de cargas de veículos de transporte para consolidar o poder e financiar o tráfico de drogas. Para executar as ações, utilizam armamento de guerra (fuzis, pistolas e granadas) e se beneficiam do controle territorial de comunidades carentes para fazer o transporte das mercadorias e a revenda das cargas. Ainda segundo a denúncia, o grupo recebe apoio bélico e financeiro de facções criminosas do Rio e de São Paulo.

Os criminosos usam uniformes policiais, bloqueadores de GPS e contam com "batedores" para prevenir abordagem policial. Também atuam em conluio com motoristas de empresas de transporte de cargas, que fornecem informações privilegiadas sobre os deslocamentos.

O grupo consolidou-se na localidade conhecida como Cidade Alta, no bairro de Cordovil, mas atua em associação com traficantes de diversas outras áreas, entre elas a Comunidade do Muquiço, em Marechal Hermes; a Vila Aliança, em Bangu; a Comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira; no Complexo da Maré e até com ramificações em São Gonçalo e na Região dos Lagos.

Entre os 37 denunciados há chefes do tráfico, assaltantes, seguranças privados, motoristas e batedores. A denúncia é resultado de dez meses de investigação. Os criminosos responderão na Justiça pelos crimes de associação para o tráfico e financiamento do tráfico por meio dos roubos de carga.