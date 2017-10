Operação contra o tráfico cumpre 26 mandados de prisão temporária em SP

A Polícia Civil de São Paulo mobilizou hoje (19) em torno de 300 policiais na Operação Salazar, montada contra facções criminosas, envolvendo o tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 94 mandados de busca e 26 prisões temporárias em cidades da Grande São Paulo, litoral e interior.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, até por volta das 9h30, tinham sido efetuadas dez prisões. A ação é comandada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Praia Grande, Ilha Comprida, Iguape, Cananéia, Bragança Paulista, Socorro, Pedreira, Mongaguá, Santos, Cubatão, Registro, Jacupiranga e Itanhaém.

Está prevista para as 11h uma entrevista coletiva com o delegado Aldo Galiano Junior, titular da Seccional de São Bernardo do Campo da Dise.