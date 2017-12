Operação conjunta prende traficante Rogério 157 na zona norte do Rio

A policia prendeu na manhã desta quarta-feira, 6, o traficante Rogério Avelino dos Santos, Rogério 157, na Favela do Arará, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi o responsável pela guerra do tráfico na Rocinha e lidera parte do tráfico na comunidade.

Rogério 157 foi preso durante operação realizada nesta quarta nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará/Mandela, na zona norte. Um efetivo de 2,9 mil homens das Forças Armadas, membros das polícias Civil, Militar e Federal, participam da operação nas comunidades.

Esta é mais uma ação do Plano Nacional de Segurança Pública, projeto lançado no começo de 2017 pelo Governo Federal que, entre outros objetivos, foca no combate ao crime organizado.