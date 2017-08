Operação conjunta da PRF e Polícia Civil recupera 28 veículos roubados

Rio de Janeiro - O delegado Henrique Damasceno, da Polícia Civil, e o superintendente da PRF no Rio, Rafael Alvim, fazem um balanço da Operação Tempo Zero ( Vladimir Platonow/Agência Brasil) / Vladimir Platonow/Agência Brasil

Uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), denominada Operação Tempo Zero, resultou na prisão de oito adultos e apreensão de três menores e de 28 veículos, sendo dois caminhões, no Rio. Também houve apreensão de uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

Os dois caminhões apreendidos eram utilizados para transportar carga roubada, segundo o superintendente substituto da PRF no Rio, Rafael Alvim. “Existe um levantamento, feito pelas polícias, da migração de alguns setores do tráfico de drogas [para o roubo de cargas] buscando um financiamento”, disse Alvim.

O superintendente da PRF disse que há integração com as demais regionais da corporação, de outros estados, para monitorar o tráfico de armas e de drogas. “A integração da PRF com as regionais de fronteira é imediata. Ela acontece nos corredores até as fronteiras. Em um mês, apreendemos mais de 44 toneladas de maconha do Rio até as divisas, além de 200 quilos de cocaína”, disse Alvim.

Alvim reconheceu, contudo, que a operação no Rio, que conta com 380 agentes de outros estados, demandará reforço ao número de servidores. “A necessidade de reforço no efetivo da Polícia Rodoviária Federal é imediato. O Rio tem uma carência de efetivo, por isso foi deslocado este contingente para cá, mas isto é um quadro em todas as regionais. Em todo o país existe esta carência”, disse o superintendente.

Também participou da coletiva de balanço da operação o titular da 39ª Delegacia de Polícia, delegado Henrique Damasceno, que considerou positiva a integração com as forças federais. “A cooperação foi excelente. Desde o primeiro momento, entendemos que teríamos êxito pelo empenho das duas instituições”, disse Damasceno.

A operação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão por roubo no Rio de Janeiro, como parte da etapa do Plano Nacional de Segurança Pública para o estado do Rio, e foi executada em três comunidades das regiões da Pavuna e Jardim América: Ficap, Furquim Mendes e Dique.

Veja Também

Comentários