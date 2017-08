Operação conjunta da Polícia Civil e PRF prende nove pessoas no Rio

Uma operação conjunta das polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) contra roubo de cargas e de veículos prendeu nove pessoas nesta terça-feira (1º) na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A ação, chamada de Tempo Zero, está sendo feita em três comunidades das regiões da Pavuna e Jardim América: Ficap, Furquim Mendes e Dique.

A ação tem por objetivo cumprir 15 mandados de prisão por roubo no Rio de Janeiro, como parte da etapa do Plano Nacional de Segurança Pública para o estado do Rio.

Além das prisões, foram recuperados seis veículos roubados, entre eles dois caminhões. Noventa agentes da Polícia Civil e 140 da Polícia Rodoviária Federal participam da ação.

