Operação da Guarda Municipal com polícias reforça segurança

Na noite de quinta-feira (09) a Guarda Municipal realizou uma operação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar, policais civis do Departamento de Ordem Política e Social (Deops), Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), Agetran e Secretaria de Assistência Social.

A operação foi deflagrada no quadrilátero da antiga rodoviária e ao redor da Orla Morena, região central de Campo Grande, e teve por objetivo coibir o tráfico de drogas, furtos, cumprir mandados de prisão e fiscalizar o alto índice de veículos ilegais que transitam nesta região.

O trabalho intenso resultou na remoção de vários veículos, por irregularidades na documentação, apreensões de pequenas porções de drogas, encaminhamentos por tráfico e mandados de prisão em aberto.

A nova gestão firmou parceria com o Governo do Estado para reforçar a segurança em Campo Grande. A Secretaria de Segurança do Estado se comprometeu a ajudar na formação dos guardas, que atuarão em conjunto nas operações em Campo Grande.

Veja Também

Comentários