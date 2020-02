Operação Carnaval termina e aponta redução de 30% em acidentes na Capital

Durante a Operação de Carnaval, a PM abordou 15.870 pessoas - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou nesta quarta-feira (26), balanço da Operação de Carnaval 2020. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que houve redução de 30% em casos envolvendo acidentes de trânsito com vítimas em Campo Grande. O resultado positivo ocorreu após a intensificação das fiscalizações da Lei Seca e com Apoio do Departamento de Estado de Trânsito (Detran/MS). Conforme levantamento da PM, em 2019, foram registrados 75 casos de acidentes com vítimas.

Segundo dados do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) de Campo Grande, dos 790 testes de etilômetro (bafômetro), 196 casos foram positivos para notificações de alcoolemia, dos quais 22 resultou em prisão em flagrante por embriaguez. E mais 567 autos de infração sendo 48 condutores autuados por não possuírem habilitação, 22 por não possuírem documento do veículo e mais 155 habilitações (CNHs) recolhidas. Além disso, 45 carros e 35 motocicletas foram encaminhadas ao pátio do Dentran/MS

Em Campo Grande, os policiais operaram em regime de plantão ordinário com escala normal e nos três pontos de maior concentração receberam reforço: Praça do Papa, Avenida Fernando Corrêa da Costa e Esplanada Ferroviária.

Durante a Operação de Carnaval, a PM abordou 15.870 pessoas, 23 pessoas presas por estarem com mandado de prisão em aberto e 282 pessoas foram conduzidas à delegacia. A PM ainda abordou 9.574 veículos, dos quais 124 veículos foram apreendidos, 102 encaminhados ao Detran/MS. Além disso, 14 armas foram apreendidas. Quanto às notificações, 26 foram ambientais e 1.001 no trânsito.