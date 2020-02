Operação Carnaval: evite voltar para casa a pé; DOF dá dicas de segurança

Campo Grande (MS) – O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) inicia nesta sexta-feira (21.2), a Operação Carnaval 2020 em 53 cidades de Mato Grosso do Sul. Entre as ações a ser desenvolvida no período, o DOF vai ampliar a fiscalização contra crimes de roubo e furto de veículos que aumentam nesta época do ano.

Conforme o levantamento de dados estatístico da Secretaria de Estado e Segurança Pública, em 2018 ocorreram 155 casos de roubo e 659 casos de furto em todo o Estado. Em 2019, os casos de furto diminuíram sendo registrados 613. Roubo se manteve estável com 156 casos.

O DOF lembra que todas as ações acontecerão de forma simultânea sem prejudicar o policiamento ordinário de combate aos crimes transfronteiriços.

Para quem for aproveitar o Carnaval e não quiser voltar para casa a pé, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, dão dicas importantes de segurança para evitar que o folião fique sem o veículo. A melhor opção está em curtir o Carnaval seguindo viagens a partir de carros de aplicativos.

Confira as dicas:

• Se for de carro para a folia, atente-se aos movimentos suspeitos nas proximidades e, principalmente, da ameaça de acidentes causados por excesso de bebida. Se dirigir, não beba. Se beber, deixe o carro em casa;

• Não estacione em locais isolados ou mal iluminados. Prefira sempre os estacionamentos pagos;

• A melhor opção é dividir um veículo de aluguel com amigos. Para um grupo grande, é melhor contratar um veículo tipo lotação ou usar aplicativos. Fica mais barato e o grupo pode acertar a hora em que o motorista buscará seus integrantes;

• Se vai pegar a estrada, faça uma revisão completa para verificar as condições do veículo. Na estrada deve-se dirigir com segurança: use sempre o cinto, respeite o limite de velocidade, a sinalização, o policiamento e os outros motoristas;

Reportagem Rodson Lima – da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)