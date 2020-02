Operação Carnaval 2020: polícia alerta para aumento em até 40% de veículos em rodovias de MS

Campo Grande (MS) – O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia a partir desta sexta-feira (21.02), a Operação Carnaval 2020. A previsão é de que o fluxo de veículos aumente em até 40% em relação à média dos dias normais, nos períodos de pico. A fiscalização vai atingir mais de 15 mil quilômetros de rodovias e estradas estaduais em Mato Grosso do Sul.

Os foliões deverão ficar atentos nas estradas, pois há previsão no aumento do fluxo viário na manhã de sábado (22.02), na tarde de domingo (23.02) e manhã de quarta-feira de cinzas (26.02), retorno do Carnaval. No período haverá intensificação do trabalho com a presença policial militar de forma a prevenir acidentes e de controlar o fluxo viário nas rodovias.

As cidades de Bonito, Bodoquena, Corumbá e Ponta Porã, apontadas como principais destinos no Estado, receberão atenção especial nas rodovias MS-178 (Bodoquena- Bonito), MS-339 (Bodoquena-Miranda), MS-382 (Jardim-Bonito), MS-164 (Ponta Porã-Maracaju) e a MS-228 (Corumbá).

Efetivo

Na Operação Carnaval 2020, 50 policiais militares rodoviários estarão envolvidos diariamente no policiamento. Ao todo, 15 equipes volantes serão distribuídas estrategicamente em pontos de interesse em todo o Estado. Além das 12 bases fixas de fiscalização.

Ainda está previsto operações ostensivas em outros destinos turísticos como a rodovia recém-inaugurada MS-450 que liga o distrito de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) ao município Aquidauana, e a MS-276 (Dourados-Deodápolis), além de diversas outras rodovias e estradas em toda extensão de nossa malha rodoviária.

O objetivo desta operação é ampliar a presença policial militar em pontos e horários sensíveis, priorizando diuturnamente a segurança dos usuários das rodovias, com o enfrentamento à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.