Operação Black Jack combate 'Sintonia da Rifa' e mira R$ 14,4 mi anuais do PCC

EDUCAÇÃO Com foco na sustentabilidade, escolas da Reme participam da Fecintec

ESPORTE CBF divulga calendário do próximo ano com pausa dos torneios em datas Fifa

OBRAS Prefeitura vai investir R$ 1,1 milhão para recuperar trechos da margem do Prosa

ECONOMIA Bolsas de NY sobem com aposta de corte do Fed após indicadores frustrantes

ECONOMIA Investidor estrangeiro retira R$ 1,197 bilhão da B3 no dia 1º de outubro

ECONOMIA Em decisão do Copom investigada, BC ampliou comunicado para se justificar

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados