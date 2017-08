Opções em mármore unem design, sustentabilidade e praticidade

Os produtos são comercializados na rede Portobello Shop e, além de exclusivos, são inovadores e antecipam as tendências do mercado, com design e qualidade / Divulgação

Já pensou em usar o mármore para personalizar as paredes e o piso para sofisticar os ambientes? A Portobello, líder em revestimentos no Brasil, traz opções que unem design, sustentabilidade e praticidade.

O Nero Venato, por exemplo, é expressivo e intenso, característico do Paquistão. Também conhecido por “black and gold”, tem veios brancos que ressaltam, ainda mais, o fundo preto. Ideal para ambientes internos. O Beige Versailles apresenta tons crus que ressaltam os detalhes castanhos, sugerindo uma trama na peça.

Os produtos são comercializados na rede Portobello Shop e, além de exclusivos, são inovadores e antecipam as tendências do mercado, com design e qualidade. A marca tem em seu DNA a busca constante por inovação, e os lançamentos de novos produtos refletem as pesquisas e o processo criativo da marca, com soluções contemporâneas e que se somam ao portfólio para possibilitar soluções personalizadas para cada projeto.

Os clientes ainda encontram na Portobello Shop uma gama de serviços para otimizar a obra, tais como: atendimento especializado, medição na obra, simulação de projetos em 3D, assessoria técnica e logística de entrega programada.

Em Campo Grande, a Portobello Shop, funciona no bairro Jardim dos Estados, desde o final de julho. Com mais de 500 m², o novo endereço destaca os lançamentos da coleção In & Out/Pura Matéria da Portobello, que visa transformar os ambientes por meio de superfícies naturais, combinadas com design, beleza e funcionalidade.

O vasto portfólio da Portobello é apresentado de maneira mais didática e contemporânea, permitindo que os clientes consigam, com mais facilidade, visualizar suas opções preferidas. Assim, materiais essenciais da arquitetura foram setorizados em paredes de painéis; acessórios, que permitem infinitas opções de personalização dos ambientes, ganharam espaço exclusivo, organizados como um ateliê, convidando os clientes e especificadores a experimentar soluções diferentes e composições únicas.

Essas áreas atendem principalmente à demanda de arquitetos, designers de interiores e paisagistas, mas o conceito Design Experience, que traz conceitos atuais para as lojas, também valoriza os apaixonados por design, com ambientes que reproduzem soluções reais de uso. Além dessas áreas fundamentais, foram incorporados ao layout outros espaços importantes para possibilitar novas formas de atendimento e interação para que o cliente, especificador e equipe vivam uma experiência de compra como se estivessem em casa.

Serviço

Portobello Shop Campo Grande

Avenida Afonso Pena, 4.480 – Jardim dos Estados

Tel.: (67) 3211-5300

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8h às 18h30min / sábado das 8h às 15h

