Onze projetos de lei estão pautados para votação na Câmara na primeira sessão desta semana

Sessão acontece nesta terça-feira - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam onze Projetos de Lei na Sessão Ordinária desta terça-feira (21).

Em segunda discussão e votação serão analisados nove Projetos em Plenário:

-Projeto de Lei n. 8.548/17, de autoria do vereador João César Mattogrosso, que dispõe sobre a apresentação artística em logradouros públicos, preferencialmente em terminais de transporte coletivo e praças públicas do município de Campo Grande-MS, e dá outras providências.

-Projeto de Lei n. 8.604/17, de autoria da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que institui a semana de prevenção de queimaduras no município de Campo Grande a ser realizada anualmente na primeira semana de junho e dá outras providências.

-Projeto de Lei n. 8.616/17, de autoria dos vereadores André Salineiro e Eduardo Romero, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do município de Campo Grande, a colocação de placa em obra pública municipal paralisada contendo exposição dos motivos de interrupção.

-Projeto de Lei n. 8.618/17, de autoria dos vereadores Junior Longo e Dr. Wilson Sami, que institui o programa de prevenção e combate ao 2º abandono no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

- Projeto de Lei n. 8.644/17, de autoria dos vereadores Chiquinho Telles e demais vereadores da Casa, que denomina de Esplanada Ferroviária Governador Pedro Pedrossian todo o complexo ferroviário localizado na Avenida Calógeras, no município de Campo Grande.

-Projeto de Lei n. 8.645/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que altera a redação do art. 3º da lei 5.291 de 08 de janeiro de 2014 que estabelece normas para a denominação e alteração de nome de próprios e logradouros e dá outras providências.

- Projeto de Lei n. 8.664/17, de autoria dos vereadores Veterinário Francisco e William Maksoud, que institui o Dia do Carpinteiro e do Marceneiro no município de Campo Grande/MS.

- Projeto de Lei n. 8.669/17, de autoria dos vereadores Cazuza e Gilmar da Cruz, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional Nutricionista no município de Campo Grande/MS e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 8.670/17, de autoria dos vereadores Cazuza e Gilmar da Cruz, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional da Beleza e dá outras providências.

Já em primeira discussão e votação serão analisados mais dois Projetos. O Projeto de Lei n. 8.690/17, de autoria do vereador Cazuza, que dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado em Campo Grande – MS e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.695/17, de autoria do vereador Betinho, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Leite Humano no município de Campo Grande-MS.

Palavra Livre - A sessão contará também com a participação do coordenador do Programa Vida Sóbria, Caio Baez, que discorrerá sobre a dependência química. O convite foi feito pelo vereador Dr. Lívio.