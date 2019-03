ONU pede ajuda humanitária para Coreia do Norte

A Organização das Nações Unidas (ONU) está fazendo um alerta para a necessidade urgente de ajuda humanitária na Coreia do Norte. A ONU diz que US$ 120 milhões são necessários para salvar a vida de milhões de pessoas.



Segundo recente relatório, 11 milhões de norte-coreanos não têm acesso à alimentação saudável, água limpa e a outros serviços básicos.



O porta-voz da Secretaria-Geral, Stephane Dujarric, lembrou que muitas crianças estão desnutridas e podem morrer de doenças que têm tratamento.



Dujarric ressaltou que o plano de ajuda humanitária do ano passado só recebeu cerca de um quarto dos recursos necessários.



Ele afirmou que a situação da Coreia do Norte é desafiadora, e que é importante que a ajuda humanitária seja desvinculada da dinâmica política.



O relatório diz que a Coreia do Norte foi atingida duramente por desastres naturais e sofre com a falta de terra cultivável.



Os autores do documento ressaltam que as sanções da ONU contra os programas de armas de Pyongyang não deveriam afetar o trabalho humanitário, mas o fazem.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)