ONU não espera avanço em negociação de paz da Síria desta semana

O enviado para a Síria das Nações Unidas, Staffan de Mistura, afirmou nesta quarta-feira que não espera avanços consideráveis nas conversas de paz que acontecem amanhã.

De Mistura, que participa do primeira rodada de conversas patrocinada pela ONU em dez meses, disse que está "determinado" a manter o "impulso proativo" nas conversas, que focam em novas eleições, nova Constituição e governança no país, que vive seis anos de conflito. "Não espero nenhum avanço", no entanto, ponderou.

O representante da ONU afirmou que as conversas "são o início de uma série de negociações" que irá permitir aos representantes "que se aprofundem nos assuntos necessários para uma solução política".

"Queremos dar uma chance ao povo sírio, a seus lados, para tentarem algum tipo de diálogo além do conflito". Fonte: Associated Press.

