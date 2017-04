ONU está em "modo de gestão de crise", diz enviado especial para a Síria

O enviado especial para a Síria da Organização das Nações Unidas (ONU), Staffan de Mistura, afirmou que seu gabinete está em "modo de gestão de crise", após o ataque aéreo dos Estados Unidos em uma base na Síria.

Staffan de Mistura afirmou que está organizando uma "reunião de emergência" no fim do dia para a Força-tarefa de cessar-fogo do Grupo de Apoio Internacional da Síria. Ele afirmou que a Rússia pediu pela reunião e que os Estados Unidos concordaram com o pedido.

Os dois países lideram o grupo especial, que se reúne regularmente em Genebra.

Em uma mensagem de texto, de Mistura afirmou: "nós estamos no momento em modo de gestão de crise total", mas não elaborou a questão.

As informações de Staffan de Mistura marcam o primeiro sinal de que a primeira ação dos EUA contra o governo de Bashar Al-Assad podem afetar quase três anos de esforços para apaziguar as tensões na Síria, lideradas pelo enviado especial. Fonte: Associated Press.

