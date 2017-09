ONU esgotou opções para Coreia do Norte, diz embaixadora dos EUA

A embaixadora dos Estados Unidos para a Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Hayley, afirmou neste domingo que as ameaças de "fogo e fúria" do presidente americano, Donald Trump, sobre a Coreia do Norte não eram palavras vazias.

Segundo ela, o Conselho de Segurança da ONU "praticamente esgotou" todas as opções diplomáticas para a Coreia do Norte. "Estou prontamente feliz em dar esta tarefa para o secretário de Defesa, James Mattis, que tem um leque de opções militares para a questão", afirmou Hayley, em entrevista para a CNN.

"Se os EUA esgotarem as opções diplomáticas, o Exército cuidará da questão. Queríamos ser responsáveis e tentar todas as alternativas para ganhar a atenção deles (Coreia do Norte)", declarou.

