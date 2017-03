ONU diz que ao menos 31 refugiados somalis foram mortos em ataque a embarcação

Ao menos 31 pessoas morreram em um ataque contra um barco que transportava imigrantes somalis ao largo da costa do Mar Vermelho do Iêmen, informou o porta-voz da Organização Internacional para as Imigrações da Organização das Nações Unidas (ONU), Joel Millman.

A agência disse que pelo menos 80 pessoas foram resgatadas com vida e levadas para hospitais.

Uma agência de notícias de rebeldes no Iêmen disse que um ataque aéreo no mar vermelho atingiu um barco que transportava refugiados somalis, matando e ferindo dezenas.

Millman disse em coletiva de imprensa em Genebra que não pôde confirmar tais relatos. "Nossa confirmação é que há dezenas de mortes e muitas dúzias de sobreviventes feridos", disse ele. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários