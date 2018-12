A missão da Organização das Nações Unidas no Sudão do Sul denunciou neste domingo, 2, que cerca de 125 mulheres e meninas foram estupradas nos últimos dias em uma região controlada pelas tropas do governo no Estado de Unity, no norte do país. Os estupros ocorreram ao longo de dez dias e tiveram como alvo mulheres que viajavam a pé para a cidade de Bentiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.