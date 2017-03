ONU corrige: pela primeira vez desde 2004, Brasil fica estagnado no IDH

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou no fim da tarde desta terça-feira, 21, a revisão dos dados da série histórica do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e os novos números indicam que a é primeira vez que o Brasil está estagnado desde 2004 e não desde o começo da série, como o organismo havia divulgado anteriormente.

Relatório das Nações Unidas revela que o País alcançou o indicador 0,754, de uma escala de 0 a 1. O mesmo obtido no ano anterior. Com esse desempenho, ele se mantém na 79ª posição no ranking, empatado com a ilha de Granada. A Noruega, primeira da lista, alcançou o IDH 0,949. A pior colocação foi da República Centro-Africana, com 0,352. Ao todo, participam do ranking 188 países e territórios.

