ONU condena "fortemente" teste balístico da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou "fortemente" o teste balístico da Coreia do Norte e alertou para "possíveis medidas significativas" caso Pyongyang não interrompa seus testes nucleares e de mísseis.

O comunicado divulgado nesta segunda-feira se segue às declarações similares do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e condena o lançamento do último sábado e também o teste de 19 de outubro. Nele, a entidade afirma que as atividades norte-coreanas para desenvolver sistemas capazes de carregar armas nucleares violam as resoluções e elevam as tensões mundiais.

O Conselho de Segurança pediu a todos os membros da ONU que implemente as seis sanções adotadas desde 2006 pelo órgão. Fonte: Associated Press.

