ONU alerta EUA para risco de deixar milhões sem cobertura de saúde, diz jornal

De acordo com o jornal Washington Post, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alertado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o risco de que o fim do modelo de saúde do ex-presidente Barack Obama sem uma nova norma adequada represente uma violação aos direitos humanos. O Escritório do Alto Comissariado da ONU sobre Direitos Humanos em Genebra fez um "urgente apelo" ante o risco de que possa ser retirada a cobertura de saúde para cerca de 30 milhões de pessoas sem um novo modelo adequado, o que poderia violar "o direito à seguridade social do povo dos Estados Unidos".

O documento da ONU, confidencial, foi revelado pelo jornal americano. A carta da organização pede que o governo de Washington tome todas as medidas necessárias para impedir que ocorram as violações.

Veja Também

Comentários