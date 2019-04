Ônibus quebra na julio de castilho e causa transtornos para passageiros

William Silva

Virando rotina nas ruas de Campo Grande, mais um ônibus foi flagrado parado por conta de problemas mecânicos, na tarde de hoje, na Capital.



Conforme relato de um dos passageiros que nao quis se identificar, o ônibus ja estava devagar e parou no ponto na avenida julio de castilho. "Sempre passamaos por isto, e nada se resolve, eles só sabem aumentar a passagem, pelo menos neste ponto ainda tem sobra pra esperar o proximo", disse passageiro.

A equipe tentou contato com a assessoria do Consórcio Guaicurus, para saber o que acarretou na inutilidade do veículo, mas sem retorno.