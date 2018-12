Ônibus invade agência bancária e deixa feridos no Rio

Um ônibus desgovernado invadiu uma agência bancária e deixou várias pessoas feridas, no centro do Rio. O acidente foi no início da tarde desta quinta-feira (6), na Avenida Rio Branco, próximo à esquina com a Avenida Presidente Vargas, um dos locais de maior fluxo de pedestres da região.



Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, pelo menos sete pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, com um pé esmagado, e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro.

O ônibus, da linha 422, entrou dentro da agência do Banco Santander, atingindo pessoas que estavam na calçada e também dentro do estabelecimento.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Uma das hipóteses, segundo um policial que atendeu a ocorrência, é que pode ter faltado freio no ônibus. Também há a possibilidade de o motorista ter passado mal ao volante. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.