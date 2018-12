Ônibus invade agência bancária e deixa dois feridos no Rio

Pelos menos duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de ônibus no início desta tarde desta quinta-feira, 6, no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, no centro do Rio. O motorista perdeu o controle da direção do coletivo, que entrou dentro de uma agência bancária até atingir uma coluna do imóvel.

Uma mulher que caminhava na calçada foi atingida, ficando com o pé preso debaixo do ônibus. Ela foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Souza Aguiar, também no centro do Rio.

O motorista também ficou ferido, mas não teve o estado de saúde divulgado. Ele dirigia um ônibus da linha 422 (Grajaú-Cosme Velho), da empresa Transurb, no momento do acidente, por volta das 13h20.

Dentro da agência, testemunhas relataram alívio, apesar de parte ter sido atingida por estilhaços de vidro. Os feridos foram atendidos no local por funcionários do banco e bombeiros. O ônibus permanece isolado por policiais no local do incidente.