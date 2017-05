Ônibus incendiados no Rio este ano já ultrapassam o total registrado em 2016

O número de ônibus incendiados por criminosos no Rio de Janeiro nos pouco mais de quatro meses de 2017 já supera aquele registrado ao longo de todo o ano passado. Após a ação orquestrada por traficantes na manhã desta terça-feira, 2, quando sete ônibus foram queimados na zona norte do Rio e em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), já chega a 50 o total de coletivos incendiados em 2017. Em 2016, foram 43 no total.

Os dados são da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), que em nota repudiou os ataques. "O custo estimado para a reposição da frota incendiada este ano já chega a R$ 22 milhões", informou a entidade, que ressaltou ainda que "não há seguro para casos de incêndios criminosos".

