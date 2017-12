Ônibus do City Tour oferece passeios gratuitos até o dia 6 de janeiro

Para atender a Cidade do Natal, a Prefeitura disponibilizou o ônibus em três horários: 18h30, 19h30 e 20 horas - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Quem estiver visitando a Cidade do Natal terá a oportunidade de fazer um passeio pelo City Tour, até a Morada dos Baís.

Até o dia 6 de janeiro de 2018, o ônibus do City Tour vai circular gratuitamente no itinerário Cidade do Natal/Morada dos Baís. A retomada definitiva do ônibus que visita os pontos históricos de Campo Grande esta prevista para ser retomada no mês de fevereiro.

Para a superintendente de Turismo da Sectur, Juliana Salvadori, a volta do City Tour é um marco para Campo Grande. “Este é um produto turismo e o prefeito Marquinhos está disponibilizando este serviço para a população. No próximo ano vamos ter passeios nos principais pontos históricos, com roteiro completo.

A Prefeitura de Campo Grande vai selecionar a empresas privadas, via concessão, para administrar o City Tour. Para isso, será lançado um edital.

Em seu passeio pelo City Tour, Eldine Ferreira comemorou a volta do ônibus. “É uma diversão conhecer os pontos turísticos. Este é uma atrativo a mais para o moradores e os turistas que vm à Campo Grande”^, opinou.

Já o passageiro do City Tour, Delmiro Miguel, andar no ônibus é uma forma de conhecer a cidade. “A gente só trabalha e este é um meio de diversão para nós”, comenta.

Osael Sérgio curtiu muito a Cidade do Natal e disse que o público está recebendo bem o retorno do passeio no ônibus. “Esta é mais uma diversão para nós campo-grandenses”, comemorou.

Para atender a Cidade do Natal, a Prefeitura disponibilizou o ônibus em três horários: 18h30, 19h30 e 20 horas.