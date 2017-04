Ônibus despenca e deixa 41 mortos na Índia

Pelo menos 41 pessoas morreram na queda de um ônibus em um penhasco, no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia, de acordo com informações da Agência EFE.

O grave acidente, que deixou dezenas de feridos, aconteceu hoje (19) quando o veículo saiu da estrada e caiu em um penhasco localizado entre os distritos de Sirmaur e Shimla, disse um porta-voz da polícia, inspetor Jai Chand, que não pôde precisar o número de feridos.

Shimla, que foi capital indiana de verão durante a época colonial britânica, é uma estação de montanha e está localizada a mais de 2 mil metros sobre o nível do mar.

Os acidentes de trânsito são habituais na Índia, em muitos casos ocasionados pelo mau estado das estradas e o pouco respeito dos motoristas pelas normas de trânsito.

Segundo dados oficiais, 146 mil pessoas morreram em 2015 em acidentes de trânsito no país.

