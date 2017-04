Ônibus de São Paulo terão ar-condicionado e Wi-Fi até 2020

Até 2020, toda a frota de ônibus de São Paulo terá ar-condicionado e Wi-Fi. A medida será exigida na próxima licitação para escolher as empresas, prevista para junho. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 12, pelo secretário municipal de Transportes, Sérgio Avelleda, que visita Seul, capital da Coreia do Sul, com o prefeito João Doria (PSDB).

Avelleda garantiu também que haverá uma "redução progressiva" da emissão de gases contaminantes após a nova concessão. Com 15 mil veículos em circulação, São Paulo tem hoje uma das maiores frotas de ônibus do mundo, segundo a Prefeitura. Outra mudança prevista é o fim gradual dos cobradores - o pagamento da tarifa não poderá mais ser feito com dinheiro.

Doria e Avelleda visitaram o Serviço de Operação e Informação de Transporte (Topis), considerado um dos melhores no mundo. O prefeito de Seul, Park Won-Soon, contou que todo o sistema é pago pela prefeitura. A gestão Doria tem dito que quer transferir o sistema de bilhetagem do setor público para o privado. A ideia é que o passageiro possa, por exemplo, usar o bilhete único para pagar táxi. "Precisamos de uma empresa que tenha agilidade para trazer soluções modernas e agregar valor ao sistema de bilhetagem", disse o secretário.

Outra ideia em discussão é fazer uma parceria público-privada (PPP) para administrar os corredores de ônibus.

'Little Seul'

Após receber o título de cidadão honorário de Won-Soon, Doria afirmou que vai revitalizar o bairro do Bom Retiro, na área central de São Paulo, com apoio de sete empresas coreanas, entre elas Samsung, Hyundai e LG. Depois, disse, a região passará a chamar Little Seul Bom Retiro. "Ao término das obras, poderemos classificá-la de Little Seul, lembrando a tradição que une os dois povos." Segundo ele, o projeto será iniciado em junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários