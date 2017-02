As tarifas de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)vão aumentar a partir do próximo domingo, 12, na Grande São Paulo. O aumento foi liberado na semana passada por decisão do presidente do Tribunal de Justiça paulista, Paulo Dimas. Na média, o reajuste nas passagens é de 7%. A mudança atinge linhas que operam nas 39 cidades da Grande São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

