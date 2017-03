Ônibus começam a circular em SP; congestionamentos chegam a 188 km

O transporte coletivo em São Paulo vai se normalizando aos poucos nesta quarta-feira, 15, dia de protestos contra reformas elaboradas pelo governo, como a da Previdência. Os ônibus da Consórcio Plus que param do lado de fora do terminal da Estação Corinthians-Itaquera, na zona leste de São Paulo, já estão circulando. Os veículos saíram da garagem às 8h desta quarta-feira, 15. Uma das linhas é a 4310-10 Terminal Parque Dom Pedro II. Segundo fiscais, os coletivos estão fazendo o trajeto normalmente.

Congestionamentos

O trânsito de São Paulo acumula 188 quilômetros de lentidão às 9h20 desta quarta-feira, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), se somados os congestionamentos em toda a cidade. A extensão é a maior registrada no período da manhã desde o início de 2017.

Veja Também

Comentários