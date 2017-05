Ônibus com 20 passageiros tomba e BR-060 é interditada

Um ônibus com 20 passageiros tombou no km 220 da BR-060, próximo ao município de Camapuã, região norte de Mato Grosso do Sul, na tarde desta segunda-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via nos dois sentidos foi interditada.

A PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Camapuã realizaram os atendimentos. As pessoas feridas foram encaminhadas para o hospital municipal da cidade.

A empresa CCR MSVia auxiliou no transporte de uma vítima para o hospital de São Gabriel do Oeste. Não havia informações sobre o número de vítimas até a publicação desta reportagem.

De acrodo com a PRF, a retirada do ônibus da via começou a ser feita por volta das 19h40 (de MS).

