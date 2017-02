Ônibus clandestino com universitários é apreendido na Mogi-Bertioga

Um ônibus clandestino que transportava universitários da cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, foi apreendido na noite desta quarta-feira, 15, durante blitz da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), realizada na Rodovia Mogi-Bertioga. O coletivo, pertencente à empresa Marly Tur, estava sem documentação e, por isso, foi multado e apreendido.

A empresa foi subcontratada pela União do Litoral Turismo, que há oito meses teve um de seus coletivos acidentados na mesma rodovia, onde 17 estudantes universitários morreram, além do motorista, após o veículo perder os freios no trecho de serra, invadir a contramão e se chocar contra um rochedo. No ônibus apreendido nesta quarta, havia estudantes sobreviventes do acidente com o coletivo da União do Litoral.

Segundo a Artesp, a Marly Tur foi multada em R$ 1,2 mil por realizar transporte irregular de passageiros. Já a prefeitura de São Sebastião, contratante do serviço, informou que a empresa multada tem a documentação do coletivo legalizada e que a apreensão ocorreu por a um "descuido" do motorista, que teria esquecido o documento.

A última vistoria no ônibus foi feita em setembro de 2015. Após a apreensão, os estudantes tiveram de aguardar cerca de uma hora na estrada até que a União do Litoral Turismo contratasse outro coletivo para prosseguir a viagem.

